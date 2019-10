João Sousa vence Krajinovic e está na segunda ronda do Masters 1.000 de Xangai

João Sousa, 62.º classificado do ranking mundial, impôs-se na ronda inaugural a um tenista mais bem posicionado na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 49.º lugar, por 2-6, 6-4 e 7-6 (7-5), após uma 'maratona' de duas horas e 20 minutos de confronto.



Depois de ter sofrido três quebras de serviço no primeiro 'set', João Sousa não falhou nesse capítulo no segundo parcial, que fechou ao impor-se no último jogo de serviço de Krajinovic, levando o encontro para o terceiro e decisivo 'set'.



O número um português ficou em boa posição para vencer o encontro quando voltou a 'quebrar' Krajinovic e se colocou em vantagem por 3-1, mas o sérvio respondeu pouco depois, levando a partida para o 'tie-break', no qual João Sousa foi mais forte.



Na segunda ronda no Masters 1.000 de Xangai, o tenista vimaranense, de 30 anos, vai defrontar o vencedor do confronto entre o argentino Diego Schwartzman, 16.º do mundo, e o canadiano Vasek Pospisil, 245.º do circuito masculino.