Futebolista argentino morre em queda de sexto andar

O argentino Ezequiel Esperón, ex-jogador do Grêmio, morreu na madrugada de domingo depois de sofrer uma queda de seis andares durante um encontro com amigos num edifício no bairro de Villa Devoto, em Buenos Aires.

Segundo as autoridades, a queda terá acontecido depois do jogador se encostar a uma grade que não estaria segura. Foi socorrido de imediato e transportado para o hospital, mas acabou por falecer pouco depois.

A informação da morte foi divulgada inicialmente nas redes sociais do último clube onde jogou, o Atlante FC, do México. No Twitter, o Grêmio também confirmou e lamentou a morte do atleta.

Esperón começou a carreira nos argentinos All Boys tendo integrado, mais tarde, as equipas do Internacional e Grêmio de Porto Alegre, no Brasil. Esteve também emprestado ao Atlante, de onde se despediu em maio. Atualmente estava sem clube.

Entretanto, amigos e colegas do jogador já começaram a reagir à notícia nas redes sociais.