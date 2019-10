João Mário feliz por regressar à seleção e espera ter lugar no Euro 2020

A seleção nacional joga com o Luxemburgo esta na sexta-feira e com a Ucrânia na segunda, dia 14. Podem ser jogos decisivos, já que Portugal pode confirmar o apuramento para a fase final do Euro 2020. João Mário fala em dois jogos “muito importantes”, mas que a equipa tem capacidade para vencer.