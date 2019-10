Gastão Elias desiste na primeira ronda em Santo Domingo

O português Gastão Elias desistiu na primeira ronda do torneio de Santo Domingo, do circuito challenger de ténis, no terceiro 'set' do encontro com o brasileiro José Gutierrez Oscar, na segunda-feira, após duas horas e 20 minutos.



O tenista natural da Lourinhã, 360.º do 'ranking' mundial, bateu Oscar, 390.º, no primeiro 'set', por 6-4, perdeu o segundo por 6-3 até à igualdade no último parcial, quando acabou por abandonar, devido a problemas físicos.



Antes do torneio na República Dominicana, Elias também já tinha desistido, na semana passada, na segunda ronda do torneio brasileiro de Campinas, do circuito challenger.

Lusa