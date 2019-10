Lazio vai identificar e punir adeptos com comportamentos racistas

O clube italiano de futebol Lazio anunciou esta terça-feira que vai identificar, sancionar e, eventualmente, perseguir na justiça os adeptos autores de atos de racismo durante o encontro da Liga Europa frente ao Rennes, em 3 de outubro.

"Para confirmar que vai defender a sua reputação e a sua tradição, o clube anuncia ter imediatamente ativado as iniciativas com vista a identificar os responsáveis e aplicar rigorosamente o código de ética, de modo a afastá-los do estádio", avança o clube romano em comunicado.