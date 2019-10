FPF abre inquérito ao jogo entre FC Porto e Santa Clara na Taça da Liga

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo de inquérito ao jogo entre o FC Porto e o Santa Clara para a Taça da Liga.

No túnel do Estádio do Dragão houve um momento de tensão entre elementos da equipa portista com a equipa açoreana.

O jogo decorreu a 25 de setembro e, no final da partida, Fábio Cardoso, do Santa Clara, fez um entrada dura sobre Romário Baró. Esse poderá ter sido o motivo da confusão, já que alegadamente alguns elementos do FC Porto foram tirar satisfações junto de Fábio Cardoso.

O processo de inquérito segue agora para a Comissão de Instrutores da Liga.