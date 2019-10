Lionel Messi, jogador do FC Barcelona, disse que a Liga Espanhola sente saudades de Cristiano Ronaldo. Numa entrevista à rádio catalã, RAC1, o jogador argentino admitiu que preferia ver CR7 a jogar no Real Madrid.

"Gostava que o Cristiano tivesse ficado no Real Madrid, dava algo mais à rivalidade com o Barcelona e ao clássico. Lembro-me de dizer no inicio do ano passado que o Real Madrid ia sentir a falta de Cristiano Ronaldo, pelo que significava", afirmou o atleta argentino.