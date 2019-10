Os dois momentos memoráveis do jogo entre o Gana e a Costa do Marfim 

O jogo entre o Gana e a Costa do Marfim das meias-finais na Copa das Nações da União da África Ocidental, no Senegal, teve dois momentos memoráveis. O segundo golo da seleção do Gana foi marcado pelo capitão da equipa a apenas 9 segundos do início da segunda parte do jogo. Também o guarda-redes Eric-Ofori protagonizou um momento hilariante quando a 12 minutos do final do jogo falhou uma defesa, dando assim o primeiro golo à equipa costa-marfinense.