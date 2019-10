Golo de Nani candidato a melhor da Liga Norte-Americana

Um golo de Nani está entre os candidatos a melhor golo de 2019 da Major League Soccer. Trata-se do golo que o extremo, de 32 anos, marcou aos New England Revolution no dia 14 de setembro.

É um dos escolhidos pela MLS como um dos melhores golos marcados na época regular que terminou no passado fim de semana.

Nani, que marcou doze golos e fez dez assistências na primeira temporada nos Estados Unidos, bateu o guarda-redes dos Revolution com um remate colocado, após fintar dois defesas no minuto 54 do jogo da 28ª Jornada da MLS.