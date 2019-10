Mourinho recusou proposta de Lyon por já ter outro clube para treinar

José Mourinho rejeitou a proposta do Olympique de Lyon porque já tem planos para treinar outra equipa. A revelação foi feita pelo presidente do clube francês, que disse à imprensa que trocou mensagens de telemóvel com o treinador português.

Mourinho está a ser associado ao Tottenham. O vice-campeão europeu está em 9.º lugar da Liga Inglesa e recentemente perdeu com o Bayern por 7-2, para a Liga dos Campeões.



Para o lugar de Sylvinho no Lyon, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, está a ser avançado o nome de Laurent Blanc, ex-técnico do PSG.