Zé Luís marca em vitória de Cabo Verde sobre o Togo em jogo particular

O avançado do FC Porto Zé Luís marcou um dos dois golos com que a seleção de Cabo Verde, orientada pelo português Rui Águas, venceu esta quinta-feira (2-1) o Togo, em jogo particular disputado em Marselha, França.

No Estádio Parsemain em Fos Sur Mer, e com entrada gratuita, a formação togolesa foi a primeira a marcar, aos 20 minutos, resultado com que se atingiu o intervalo.

Logo no início da segunda parte, Zé Luís, que tinha começado o jogo no banco de suplentes no seu regressão à seleção cabo-verdiana, dois anos depois, marcou o golo do empate, na marcação de um pontapé de grande penalidade.

Este foi o terceiro golo de Zé Luís, de 28 anos, em 17 presenças pelos 'tubarões azuis'.

O tento da vitória de Cabo Verde foi marcado por Vagner Gonçalves, médio que joga no Nancy, de França.

Lusa