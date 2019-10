Carta aberta exige fim da "instrumentalização política" do Benfica por André Ventura

Um grupo de adeptos do Benfica pediu à direção presidida por Luís Filipe Vieira para pôr fim à "instrumentalização política" do clube pelo partido Chega, em carta aberta publicada hoje na Tribuna Expresso.

"A direção do Benfica não pode continuar a pactuar com a evidência mediática: o Chega chegou ao Parlamento porque é liderado por uma personagem que é conhecida apenas e só por causa do Benfica", denuncia o grupo de cinco subscritores.