Mário Rui falha o jogo de Portugal frente ao Luxemburgo

O defesa Mário Rui ficou de fora da lista final de 23 jogadores entregue à UEFA e vai falhar hoje o encontro entre Portugal e Luxemburgo, do Grupo B de qualificação para o Euro2020 de futebol.

O lateral do Nápoles treinou limitado durante toda a semana, devido a problemas físicos, e acabou por ser excluído das opções do selecionador Fernando Santos para o duelo que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O médio André Gomes, que foi chamado para render o lesionado William Carvalho, integra a lista final de 23 jogadores, apesar de não ter feito ainda qualquer treino com a seleção nacional.

Destaque também para a presença de Rúben Semedo, que pode somar a sua primeira internacionalização por Portugal, e para Ricardo Pereira e Bruma, que ainda não fizeram qualquer jogo na fase de qualificação.

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (oito em quatro), Sérvia (sete, em cinco). O Luxemburgo (quatro, em cinco) e Lituânia (um, em cinco).

