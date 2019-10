Piloto morre durante prova de enduro no Marco de Canaveses 

Motor Clube do Marco/Facebook

Filipe Nunes, de 42 anos, morreu este domingo durante a última prova do campeonato nacional de enduro realizada no Marco de Canaveses. O piloto natural de Felgueiras sentiu-se mal, parou a mota e caiu inanimado, avança o Jornal de Notícias.

O homem foi assistido pelos bombeiros e pelo INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A direção do Motor Clube do Marco (MCM) lamentou o sucedido em comunicado e informou que a prova foi suspensa.

"À Família do piloto, o Motor Clube do Marco expressa as mais sentidas condolências", conclui o MCM.

A Federação Portuguesa de Motociclismo ainda não informou qual o desfecho da prova que ia decidir o campeão nacional com quatro pilotos em disputa pelo título.