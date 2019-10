Rudi Garcia é o novo treinador do Lyon

O Lyon, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a contratação do treinador francês Rudi Garcia, uma semana depois de ter despedido o brasileiro Sylvinho.

O ex-adjunto da seleção brasileira de futebol não resistiu aos maus resultados no campeonato, naquele que é o pior início em 24 anos, que 'atirou' o Lyon para o 14.º lugar, com apenas duas vitórias em nove jornadas.

Rudi Garcia, de 55 anos, assinou contrato até junho de 2021, depois de ter estado nas últimas três épocas ao serviço do Marselha, e ter tido passagens pela Roma, Lille, Le Mans, Dijon e Saint-Étienne.

"Escolhi Rudi Garcia porque é um lutador e que, tal como nós, tem a ambição de ganhar títulos e ter sucesso no placo europeu", justificou Juninho, antigo jogador, que esta época assumiu o cargo de diretor desportivo e tinha escolhido Sylvinho para técnico principal.

A equipa em que alinha o internacional português Anthony Lopes integra também o grupo G da Liga dos Campeões, com os russos do Zenit São Petersburgo, com os quais partilham a liderança, com quatro pontos, e os alemães do Leipzig, com três pontos, além do Benfica, último, ainda sem pontuar.

Os próximos compromissos na 'Champions' são, precisamente, diante do Benfica, em 23 de outubro, no Estádio da Luz, na terceira ronda, e em 05 de novembro, em Lyon, na quarta jornada.

Na última semana, o presidente do clube, Jean-Michel Aulas, revelou ter abordado José Mourinho, mas o treinador português rejeitou o convite.

Lusa