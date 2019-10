Sporting já conta com internacionais na preparação para a Taça de Portugal

O Sporting contou hoje com o regresso dos futebolistas Bruno Fernandes, Ristovski, Acuña, Bolasie e Gonzalo Plata, que estiveram ao serviço das respetivas seleções e já participaram no treino realizado na academia de Alcochete.

Bruno Fernandes, Ristovski e Acuña fizeram trabalho de recuperação, enquanto Bolasie e Plata integraram a sessão no relvado, com o Sporting a preparar a estreia na terceira eliminatória da Taça de Portugal, na quinta-feira, diante do FC Alverca, do Campeonato de Portugal.

Na sessão de hoje, o treinador Silas voltou a chamar vários jogadores da equipa de sub-23, casos de Tomás Silva, Bernardo Sousa, Matheus Nunes, João Silva, Loide Augusto, Gonçalo Costa, Echedey Carpintier e Pedro Mendes.

De fora das opções do técnico continuam os lesionados Battaglia e Jovane Cabral, que realizaram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Fernando, reforço que ainda não se estreou, manteve-se a efetuar trabalho de ginásio.

Na quarta-feira, os 'leões' treinam às 10:00, à porta fechada, sessão após a qual terá lugar a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, numa competição em que o Sporting é o detentor do troféu.

O jogo entre Alverca e Sporting disputa-se na quinta-feira, em Alverca, a partir das 20:45.

Lusa