Canoístas José Ramalho e Sérgio Maciel candidatos ao pódio nos mundiais de maratonas na China

Os canoístas José Ramalho, em K1, e Sérgio Maciel, que defende o título em C1 sub-23, são os principais candidatos portugueses a uma medalha nos mundiais de maratonas, que decorrem de quinta-feira a domingo em Shaoxing, na China.

"Temos três medalhados no Europeu (Sérgio Maciel, Adriano Conceição e Marco Oliveira), pelo que temos a ambição de conseguirmos pelo menos dois pódios. Além destes, temos ainda o José Ramalho que já recuperou da fratura que sofreu a duas semanas do Europeu", disse à agência Lusa o selecionador, Rui Câncio.

No sábado, José Ramalho procura o único título internacional que lhe falta na carreira, depois de ter acumulado já seis cetros como o mais forte da Europa.

Aos 37 anos, o vila-condense já foi medalha de prata em 2012 e medalha de bronze em 2009, 2014 e 2016, contudo nunca subiu ao mais alto lugar do pódio mundial, feito que procura agora no Oriente.

Na quinta-feira, o atleta luso disputa ainda a 'short race', uma prova de 3.400 metros, que tem uma fase preliminar que qualifica os 20 mais fortes para a final.

Nas canoas, Sérgio Maciel está também habituado a pódios e apresenta-se na China com a responsabilidade de tentar manter o ouro conseguido em 2018 na Vila de Prado, em Vila Verde.

Sérgio, que surge como vice-campeão da Europa deste ano, já tinha sido vice mundial em 2017, um ano depois de ser prata no escalão júnior e dois de ser bronze em C2, com Marco Apura, agora a competir na pista e a procurar um lugar para os Jogos de Tóquio2020.

Adriano Conceição também compete em sub-23, neste caso em K1, no qual se destacou no verão com a medalha de bronze Europeu em Decize, França.

O outro elemento com experiência de medalhas em grandes provas internacionais é o júnior Marco Oliveira, com o bronze em C1 igualmente na competição gaulesa.



"O percurso aqui na China tem características invulgares, com muitas voltas e, acima de tudo, várias zonas em que só passa um de cada vez, momentos propícios para ataques. É importante estar na frente ou não perder a ligação para quem lidera", completou Rui Câncio.

Portugal apresenta-se com uma seleção de 7 canoístas.

Programa dos portugueses:



- Quinta-feira:

Sénior Short Race (3,4 quilómetros)

K1 José Ramalho

Júnior (22,6 quilómetros)

K1 Tiago Henriques

Júnior (19 quilómetros)

C1 Marco Oliveira

- Sexta-feira:

Sub-23 (26,2 quilómetros)

K1 Adriano Conceição

Sub-23 (22,6 quilómetros)

C1 Sérgio Maciel

Juniores (22,6 quilómetros)

K2 João Silva/Gonçalo Garcia

- Sábado:

Sénior (29,8 quilómetros)

K1 José Ramalho

Com Lusa