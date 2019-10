Detidos quatro adeptos envolvidos nos incidentes racistas no Bulgária-Inglaterra

A polícia búlgara deteve quatro adeptos na sequência dos incidentes racistas registados na segunda-feira no jogo Bulgária-Inglaterra (0-6), em Sófia, de apuramento para o Europeu 2020 de futebol, informou hoje o Ministério do Interior daquele país dos Balcãs. São esperadas mais detenções ao longo do dia.



O futebol búlgaro está em ebulição na sequência dos acontecimentos no jogo contra a Inglaterra, que envolveram insultos racistas e saudações nazis por parte dos adeptos da casa. O presidente da federação demitiu-se e a UEFA abriu um processo contra a Bulgária.