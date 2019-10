Prova do circuito mundial de surf em Peniche cumpre dia de espera

A etapa portuguesa do circuito mundial de surf cumpre hoje um dia de espera na competição, na praia dos Supertubos, em Peniche, depois de terem sido conferidas as condições do mar pela organização, que marcou nova chamada para quinta-feira.



Fica assim adiado o arranque do Meo Rip Curl Pro Portugal, masculino e feminino, cujo período de espera começou hoje e se estende até 28 de outubro, e que vai contar pela segunda vez em 11 edições com três surfistas portugueses, nomeadamente, Frederico Kikas Morais, Miguel Blanco e Vasco Ribeiro.



Kikas vai disputar a terceira bateria da primeira ronda contra os brasileiros Ítalo Ferreira (vencedor desta prova no ano passado) e Yago Dora, Vasco Ribeiro está no 'heat' 5 contra o brasileiro Filipe Toledo e o havaiano Ezekiel Lau, e Miguel Blanco vai participar na sexta bateria contra o campeão do mundo em título, o brasileiro Gabriel Medina, e o francês Joan Duru.



Aos 27 anos, Kikas, que em 2017 e 2018 integrava o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), vai competir nesta prova da elite disputada na Praia dos Supertubos pela sexta vez (2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).



Miguel Blanco, 23 anos, bicampeão português de surf, vai participar pela terceira vez nesta etapa portuguesa do circuito mundial, depois de também ter sido convidado para as edições de 2016 e 2018.



Já Vasco Ribeiro vai participar neste campeonato pela quarta vez (2015, 2017, 2018 e 2019), tentando repetir a prestação da primeira ocasião, a sua melhor até ao momento em Supertubos, onde atingiu as meias-finais.



Esta vai ser a 11.ª edição da etapa dos Supertubos e é apenas a segunda vez em que vão estar três portugueses em prova, repetindo o que aconteceu em 2015, então, com 'Kikas', 'Vasquinho' e Tiago 'Saca' Pires.



Os atuais líderes do 'ranking' mundial masculino e feminino de surf, o brasileiro Gabriel Medina (campeão mundial em 2014 e 2018) e a havaiana Carissa Moore (campeã mundial em 2011, 2013 e 2015), podem voltar a sagrar-se campeões do mundo já na etapa portuguesa do principal circuito internacional, que é a penúltima do ano.

A organização marcou a nova chamada para quinta-feira, às 09:00, para possível começo da ação às 09:35 na Praia dos Supertubos, em Peniche.

Provas do circuito mundial de surf masculino em Portugal:



2018 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Italo Ferreira (Bra).

2017 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Gabriel Medina (Bra).

2016 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor John John Florence (EUA).

2015 -- 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Filipe Toledo (Bra).

2014 - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus).

2013 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal by Moche, em Peniche, vencedor Kai Otton (Austrália).

2012 - 10.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Julian Wilson (Austrália).

2011 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Adriano de Souza (Brasil).

2010 - 8.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Kelly Slater (EUA).

2009 - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus).

2002 - 7.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, incompleta.

2000 - 10.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, vencedor Rob Machado (EUA).

1997 - 9.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedor Michael Campbell (Aus).

1997 - 10.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedor Shane Powell (Aus).

1996 - 12.ª etapa, Coca Cola Figueira 96, na Figueira da Foz, vencedor Matt Hoy (Aus).

1990 - 13.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedor Tom Curren (EUA).

1989 - 15.ª etapa, Buondi Instinct Pro, na Ericeira, vencedor Rob Bain (Aus).

- Provas do circuito mundial de surf feminino em Portugal:

2017 - 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Nikki van Dijk (Aus).

2016 -- 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2015 -- 8.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Courtney Conlogue (EUA).

2014 -- 9.ª etapa, Cascais Women's Pro, em Cascais, vencedora Stephanie Gilmore (Aus).

2013 -- 8.ª etapa, Cascais Girls Pro, em Cascais, vencedora Carissa Moore (Hav).

2010 - 6.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedora Carissa Moore (Hav).

2009 - 4.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedora Coco Ho (Hav).

2002 - 4.ª etapa, Figueira Prom na Figueira da Foz, vencedora Megan Abubo (Hav).

1997 - 11.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1997 - 10.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra, vencedora Lisa Andersen (EUA).

1990 - 10.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira, vencedora Pam Burridge (Aus).

