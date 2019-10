Sporting marca arranque da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal com Alverca

A terceira eliminatória da Taça de Portugal começa esta quinta-feira, com o Sporting a deslocar-se ao terreno do Alverca, do terceiro escalão.

Silas deve fazer várias alterações na equipa. Battaglia, Fernando e Jovane Cabral continuam a recuperar de lesões e são baixas para o jogo com a equipa ribatejana.