Bruno Lage, treinador do Benfica, já pode contar com os internacionais, que estiveram ao serviço das seleções, para disputar o jogo com o Cova da Piedade, para a Taça de Portugal.

Rúben Dias, Pizzi, Vlachodimos, Taarabt, Seferovic, Svilar e Ebuehi já treinaram na quarta-feira à tarde, no Seixal.

André Almeida, Rafa, Conti, Chiquinho e Florentino ainda estão condicionados.