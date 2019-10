Daniel Podence renova com o Olympiacos até 2023

O futebolista português Daniel Podence renovou contrato até 2023 com o Olympiacos, onde quer ficar "durante muito tempo" e deixar a sua marca, anunciou hoje o clube grego no sítio oficial na Internet.

"Estou muito feliz com a renovação do contrato, porque adoro estar no Olympiacos. É um grande clube, com uma longa história e que luta por troféus. Estamos na Liga dos Campeões e isso é muito importante para mim e para o Olympiacos. Estou muito feliz aqui e é por isso que renovei", afirmou Podence.

O avançado, de 23 anos, chegou ao Olympiacos no verão de 2018, em litígio com o Sporting, na sequência do ataque à academia de Alcochete, e, até ao momento, participou em 55 jogos da equipa grega, pela qual marcou 10 golos.

"Pretendo ficar aqui por um longo tempo. Estou muito feliz e agradeço ao Olympiacos por confiar em mim. Renovar é uma maneira de mostrar a minha gratidão e quero contribuir para que o clube continue a escrever a sua história e a ganhar títulos. Quero deixar a minha marca no clube", adiantou.

Podence é treinado no Olympiacos pelo treinador português Pedro Martins e tem como colegas de equipa dois compatriotas: o guarda-redes José Sá e o defesa Ruben Semedo.

Lusa