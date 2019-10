"Domingo é para correr", Jorge Jesus garante que não vai poupar os jogadores

O Flamengo, de Jorge Jesus, reforçou na quarta-feira a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer fora o Fortaleza por 2-1, graças a dois golos no final da partida. Depois do jogo, Jesus disse que o Flamengo teve sorte de campeão. O técnico de português disse também que não vai poupar qualquer jogador no próximo domingo, a pensar já nas meia-final da Taça dos Libertadores.