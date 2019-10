Primeiro contrato de Messi com o Barcelona foi assinado num guardanapo

O homem que ajudou o FC Barcelona a descobrir Lionel Messi revelou, numa entrevista ao The Guardian, que assinou um contrato num guardanapo de papel com o jogador, na altura com 13 anos, porque este era demasiado bom para escapar.

Carles Rexach era um executivo do FC Barcelona quando conheceu Messi, durante um treino de captação do clube catalão. "Temos de assinar já com este 'miúdo'", revelou o antigo jogador ao jornal britânico.

"Depois de dois minutos (a vê-lo jogar), eu sabia disso. Qualquer pessoa no meu lugar, diria o mesmo."

Mas, na altura, não seria fácil assinar com um rapaz de 13 anos, com alguns problemas físicos. O clube teria de arranjar emprego para o pai, Jorge Messi, e pagar o tratamento hormonal que o o jogador tinha de injetar todos os dias nas pernas. O tratamento custava, por mês, quase 900 euros.

Apesar de jogar nas camadas jovens do clube, o pai de Messi continuou à espera de um contrato, que chegou a 14 de dezembro, de 2000, através de um guardanapo de papel.

"O pai estava a ficar furioso e disse que o Leo se ia embora."

Foi durante um almoço num clube de ténis que Rexach se chegou à frente e começou a escrever no pedaço de papel.

"Eu, Charly Rexach, na minha capacidade como secretário técnico do FC Barcelona, e apesar da existência de algumas opiniões contra, comprometo-me a assinar com Lionel Messi."

O jogador argentino está desde então no clube e, numa entrevista recente, disse mesmo que pondera acabar a carreira no FC Barcelona.

"Hoje, está cada vez mais claro que a minha ideia e a da minha família é a de terminar aqui. Primeiro, pelo modo como estou no clube e pelo que sinto por ele. Segundo, pelo aspeto familiar, por nos sentirmos bem na cidade", disse o argentino.