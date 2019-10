Raphael Guerreiro renova com o Dortmund até 2023

POOL New

O internacional português Raphael Guerreiro prolongou o vínculo contratual com Borussia Dortmund até 2023, anunciou hoje o vice-campeão alemão de futebol na rede social Twitter.

O lateral esquerdo, de 25 anos, é internacional por 38 vezes por Portugal (dois golos), tendo-se sagrado campeão da Europa e vencedor da Liga das Nações, e cumpre a quarta temporada no Borussia Dortmund, clube ao qual chegou em 2016, proveniente do Lorient.

Esta época, nas várias competições, o jogador cumpriu oito jogos pelos alemães (tendo marcado um golo na 'Bundesliga'), e apresenta um total de 90 jogos e 16 golos pela formação de Dortmund, ao serviço da qual venceu uma Taça da Alemanha e uma Supertaça.

A renovação com Raphael Guerreiro surge quase um mês após o clube alemão ter divulgado uma citação do diretor desportivo, Michael Zorc, em que anunciava "um princípio de acordo entre o clube e o jogador" para a continuidade do internacional luso.

Lusa