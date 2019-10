Surpresa na Taça de Portugal: Alverca elimina o Sporting

O Alverca protagonizou esta quinta-feira a primeira grande surpresa da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao eliminar o Sporting, detentor do troféu, por 2-0.

Alex Apolinário (10') e Luan Silva (55') marcaram os golos do surpreendente triunfo da equipa ribatejana, que milita na série D do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português.

Esta foi a primeira derrota do Sporting na era Silas, após dois triunfos nos dois primeiros jogos sob o comando do novo treinador, frente ao Desportivo das Aves para o campeonato e perante o LASK Linz para a Liga Europa.

O próximo duelo dos "leões" está marcado para a próxima quinta-feira, às 20h00, na receção aos noruegueses do Rosenborg para a Liga Europa.