Ambiente de euforia entre adeptos do Alverca

À saída do estádio, os adeptos do Alverca festejaram a vitória. Os apoiantes da equipa ribatejana mostraram-se naturalmente efusivos, entoando cânticos de apoio ao clube, depois da vitória da equipa do Campeonato de Portugal frente ao Sporting.

Esta foi a primeira vez que os “leões” perderam por mais de um golo com uma equipa do terceiro escalão.