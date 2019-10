Benfica arranca hoje na Taça após "nega"de Bruno Fernandes na última época

Rafael Marchante

Os campeões nacionais, que dividem a vice-liderança da I Liga com o FC Porto, disputam o encontro da terceira eliminatória no terreno do 16.º e antepenúltimo colocado da II Liga, a partir das 20:30, no Estádio Municipal José Martins Vieira.

O Benfica, recordista de troféus da prova 'rainha', com 26, chegou ao Jamor pela última vez na temporada 2016/17, então sob o comando de Rui Vitória, tendo batido o Vitória de Guimarães, por 2-1.

Em 2017/18, as 'águias' não passaram dos 'oitavos', sendo eliminadas pelo Rio Ave, e na época passada estiveram a um 'passo' de voltar ao Estádio Nacional, mas acabaram por ceder perante o rival Sporting, depois de deixarem para trás Sertanense, Arouca, Montalegre e Vitória de Guimarães.

Nas meias-finais, o Benfica venceu o primeiro duelo por 2-1, com um tento de Gabriel e um autogolo de Tiago Ilori, mas Bruno Fernandes reduziu com uma 'bomba' de livre direto, antes de decidir a eliminatória e a qualificação 'leonina', no segundo jogo, em Alvalade, garantindo o triunfo 'leonino', por 1-0.

Este será um quarto embate entre as duas formações, que apenas se defrontaram na Taça de Portugal e sempre com triunfos do emblema da Luz: nos 'quartos' de 1971/72 (6-3), nos 'oitavos' de 1985/86 (4-0) e na segunda eliminatória de 1988/89 (9-1).

Se o Benfica apenas agora se vai estrear na edição 2019/20 da Taça de Portugal, o Cova da Piedade já teve de ultrapassar uma ronda, diante do Vasco da Gama de Sines, com uma goleada por 4-0.

A terceira eliminatória arrancou na quinta-feira, com o Alverca, segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal (terceiro escalão), a causar sensação, ao eliminar o detentor do troféu, o Sporting, com um triunfo por 2-0.