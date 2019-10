Beto diz que Sporting "vai dar a volta a momento menos bom"

O 'team-manager' do Sporting, Beto Severo, admitiu esta sexta-feira que a eliminação dos 'leões' na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol foi uma "desilusão", mas frisou que a equipa vai "dar a volta ao momento menos bom".

Em declarações à televisão do clube, Beto considerou que o Sporting, detentor do título, "devia ter feito muito mais" frente ao Alverca, do Campeonato de Portugal, na quinta-feira, um encontro que terminou com a vitória dos ribatejanos, por 2-0.

"Temos que ter essa consciência que nós todos temos. Nós vamos conseguir dar a volta neste momento menos bom. Temos que assumir que é um momento mau, mas vamos trabalhar ainda mais para sair deste momento", declarou.

O antigo jogador dos 'leões' mostrou-se também dececionado e deu razão aos adeptos relativamente às críticas 'disparadas' ao plantel.

"Estamos tristes, desiludidos, abalados e envergonhados pelo que se passou ontem [quinta-feira]. Mas, depois de refletir um pouco, nós sabemos que, pelo máximo respeito que o Alverca mereça, o Sporting tinha que ter feito muito mais. Os adeptos têm razão nas críticas que nos fazem, têm mesmo razão", concluiu.

