Miguel Blanco afastado pelo campeão mundial Gabriel Medina em Peniche

O bicampeão português de surf Miguel Blanco foi esta sexta-feira afastado na nona bateria da terceira ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, pelo detentor do título mundial, o brasileiro Gabriel Medina.

Medina, de 25 anos, que já venceu duas vezes o campeonato da Liga Mundial de Surf (WSL), em 2014 e 2018, 'puxou dos galões' do seu jogo aéreo para ganhar a bateria com 13,67 pontos nas duas melhores ondas, enquanto Blanco ficou com 8,33 pontos e despediu-se da etapa portuguesa do circuito mundial.

"Sabia que ia ser muito forte [a disputa], com o Medina a lutar pelo título. Para me destacar tinha que ir aos tubos. O Medina tirou dois aéreos da cartola e ganhou", lançou aos jornalistas Miguel Blanco, no final da bateria.

O bicampeão do mundo também comentou o desfecho da bateria contra o português, considerando que "o Miguel é um surfista muito bom nos tubos" e reconhecendo que a sua capacidade para dar aéreos acabou por ser decisiva nesta contenda.

"Na nossa bateria deixou de dar tubos, fui para os aéreos", assinalou, garantindo que segue focado no objetivo de revalidar o título de campeão mundial.

Antes, Vasco Ribeiro também disse 'adeus' à Praia dos Supertubos, depois de perder o seu 'heat' contra o brasileiro Filipe Toledo, número dois no 'ranking' mundial, na quinta bateria da terceira ronda do campeonato da elite internacional do surf, em Peniche.

Filipe Toledo, que está na corrida pelo seu primeiro título de campeão do mundo, obteve 14,60 pontos, enquanto Vasco Ribeiro, antigo campeão mundial júnior (2014), que recebeu um convite da organização para competir na etapa portuguesa do circuito principal, fez 10,10 pontos nas duas melhores ondas.

Com o afastamento de 'Vasquinho' e de Blanco, resta um português em competição, Frederico Morais 'Kikas', que vai enfrentar Ítalo Ferreira (quarto) no 13.º 'heat' da terceira ronda.

O campeonato de Peniche, a penúltima etapa do circuito mundial, decorre na Praia dos Supertubos, em Peniche, até 28 de outubro.



Lusa