Treinador adjunto do Sporting diz que "jogo decorreu de uma forma inesperada"

O Alverca venceu esta quinta-feira o Sporting, por 2-0, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O treinador adjunto do Sporting diz que a equipa manteve-se focada apesar do golo dos adversários na primeira parte. Emanuel Ferro acrescenta ainda que ambas as equipas lutaram pela vitória.

Esta foi a primeira derrota do Sporting na era Silas, após dois triunfos nos dois primeiros jogos sob o comando do novo treinador, frente ao Desportivo das Aves para o campeonato e perante o LASK Linz para a Liga Europa.