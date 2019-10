Borussia Dortmund vence com golo de Marco Reus e recupera na Liga alemã

Um golo de Marco Réus, aos 58 minutos, deu este sábado importante triunfo ao Borussia Dortmund frente ao Borussia Moenchengladbach, e a recuperação para as equipas da frente na Liga alemã de futebol.

Depois de três empates consecutivos, o triunfo de hoje do Dortmund, sem que Rafael Guerreiro saísse do banco, permitiu que a equipa ganhasse pontos a Moenchengladbach (primeiro), Wolfsburgo (segundo) e Bayern Munique (terceiro), que não venceram.

A equipa de Moenchengladbach perdeu em Dortmund a oportunidade de se isolar à oitava jornada, enquanto o Wolfsburgo empatou 1-1 na visita ao Leipzig (quinto), adversário do Benfica na 'Champions', e o campeão Bayern foi travado pelo Augsburgo.

Os bávaros, heptacampeões em título, viram-se a perder com um golo 'madrugador' de Richter (03 minutos), mas Lewandowski e Gnabry deram a volta ao marcador, aos 14 e 49 minutos, respetivamente, antes de Finnbogadoson deixar em festa o público da casa.

O avançado islandês, que tinha entrado aos 69 minutos, apareceu no meio dos centrais, a desviar um cruzamento da direita, aos 90+2, perante o ar desalentado do treinador do Bayern, Nico Kovac, e os festejos no lado contrário.

Em outros jogos da oitava jornada, o Fortuna Dusseldorf (13º) bateu em casa por 1-0 o Mainz (16.º) reduzido a dez jogadores desde o final da primeira parte, por expulsão de Edimilson Fernandes, e o Union Berlim (14.º) surpreendeu por 2-0 o Friburgo (6.º), que só tinha vitórias fora.

Na sexta-feira, o Eintracht Frankfurt, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, venceu o Bayer Leverkusen, com um 'bis' de Gonçalo Paciência e um golo de Bas Dost.

A ronda prossegue no domingo com os jogos Colónia-Paderborn e Hoffenheim-Schalke.



Lusa