Bruno Lage elogia exibição do Benfica em Almada

O Benfica carimbou esta sexta-feira uma vaga na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal ao vencer o Cova da Piedade, atual 16.º classificado da II Liga, por 4-0.

No final da partida, Bruno Lage elogiou a equipa e disse que o resultado até podia ter sido outro. Já o treinador do Cova da Piedade, Jorge Casquilha, reconheceu a superioridade do Benfica.