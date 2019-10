Rui Vitória e campeão Al Nassr regressam aos triunfos na Árabia Saudita

O Al Nassr, de Rui Vitória, regressou este sábado aos triunfos no campeonato saudita de futebol, com o campeão em título a vencer na visita ao Al-Raed, por 2-0, em jogo da sétima jornada.

A equipa de Rui Vitória tem menos um jogo disputado - da sexta jornada, que cumprirá em 06 de novembro -, mas, nos últimos três jogos, não foi além de dois empates, com Al-Ahli Jeddah e Al-Shabab, e uma derrota, com Al-Hazm.

Hoje, a equipa venceu com golos de Hamdallah, aos 18 minutos, e Al Sheri, aos 90+3, mantendo-se a oito pontos do líder, o Al-Hilal, com mais um jogo, e na sexta posição.



Lusa