A equipa de futsal do Sporting disputou este sábado um jogo com os Leões de Porto Salvo, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. O jogo terminou com a vitória do Sporting por 6-1.

No final da partida, os adeptos deslocaram-se para a bancada central do pavilhão e entoaram cânticos a criticar o presidente do Sporting. "Varandas, o que é que fazes aqui?", é uma das frases repetidas.

"A presidência não é lugar para ti"