Desportivo de Chaves vence Boavista e afasta axadrezados da Taça de Portugal

Um golo de Medina, em tempo de descontos, permitiu este domingo ao Desportivo de Chaves, da II Liga, eliminar o Boavista (I Liga) na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao derrotar os axadrezados 2-1, após prolongamento.

Depois de uma igualdade sem golos no tempo regulamentar, os flavienses adiantaram-se no marcador aos 101 minutos, através de André Luís, e o Boavista ainda chegou à igualdade, com um golo de Bueno, aos 117, mas Medina, no segundo minuto de descontos (120+2), anotou o tento da vitória da equipa de Chaves.

Com o afastamento dos boavisteiros, sobe a seis o número de equipas da I Liga eliminadas nesta ronda da Taça, juntando-se a Sporting, Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense.



Lusa