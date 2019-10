Marc Márquez vence MotoGP do Japão

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio do Japão em 12.º lugar, o título foi conquistado pelo espanhol Marc Márquez.

O piloto português partiu da 16.ª posição e chegou a estar em 18.º mas ao longo da corrida conseguiu recuperar seis posições.

Com três provas ainda por disputar até ao final da época, Miguel Oliveira subiu um lugar no Mundial, está em 16.º com 33 pontos.

Quanto ao espanhol Marc Márquez soma 350 pontos e por isso já é campeão mundial.