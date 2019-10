Sporting é o terceiro clube com mais jogadores espalhados pela Europa

O Sporting é o terceiro clube com mais jogadores da sua formação a atuarem nas ligas europeias e o emblema português mais representado nas big 5, segundo o observatório de futebol do Centro Internacional de Estudos Desportivos (CIES).

De acordo com os dados publicados esta segunda-feira pelo CIES, que têm como referência a data de 1 de outubro, 63 jogadores formados no Sporting estão a jogar nos 31 campeonatos europeus, um aumento de cinco, em comparação com a última temporada.

Nesta lista, o clube de Alvalade é apenas ultrapassado pelo Partizan Belgrado, que tem 75 jogadores da sua formação espalhados pela Europa, e pelo Ajax, que tem 72 e que era líder deste 'ranking' há um ano.

A nível de clubes portugueses, o Benfica aparece no 11.º lugar, com 51 jogadores, mais seis do que no ano passado, e o FC Porto é 19.º, com 41 e uma diferença de menos quatro em relação a 2018.

Em termos de países, a Sérvia é a nação que mais jogadores tem distribuídos pela Europa, com o Estrela Vermelha (59) e Vojvodina (56) a juntarem-se ao Partizan no top 5. Tendo em conta apenas o denominado big 5, que incluí os campeonatos de Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália, o Sporting continua a ser o emblema português em melhor posição, embora apareça fora dos 10 primeiros, e o único que aparece na lista divulgada.

Os leões têm 18 jogadores da sua formação a atuarem nesses países, menos três do que em 2018, numa lista em que aparecem no 16.º posto e que é encabeçada por Real Madrid, com 39, seguido do FC Barcelona, com 34, e do Lyon, com 30.

O top 10 é preenchido por equipas espanholas, francesas e inglesas, com Alemanha e Itália a serem os menos formadores dos big 5.

Lusa