A missão possível de FC Porto, Sporting e Sporting de Braga na Liga Europa

Numa ronda com 'missão impossível' para o Vitória de Guimarães, na casa do Arsenal, no Grupo F, os 'dragões' partem em último do G, mas com os mesmos pontos dos três primeiros, enquanto 'leões' e 'arsenalistas' já são segundos do D e do K, respetivamente.



Os 'dragões' defrontam o Rangers, em busca do segundo triunfo no Estádio do Dragão, onde já bateram o Young Boys por 2-1, o mesmo resultado com que os escoceses perderam em solo helvético, por culpa de um tento em período de descontos.



Caso consiga um segundo triunfo caseiro, o FC Porto, que no sábado 'treinou' face ao Coimbrões (5-0), para a Taça de Portugal, pode até isolar-se na liderança, se o embate entre Young Boys e os holandeses do Feyenoord terminar empatado, na Suíça.



No Grupo D, o Sporting tem, como os 'dragões', um triunfo em casa (2-1 ao LASK) e uma derrota na Holanda (3-2 com o PSV Eindhoven), mas é segundo, apenas atrás dos holandeses, que também já baterem os noruegueses (4-1 fora).



Perante uma equipa derrotada igualmente na Áustria (1-0), o conjunto 'leonino' é favorito, mas isso pouco significado terá, depois do 'desastre' de quinta-feira, em forma de eliminação (0-2) da Taça no reduto do 'terciário' Alverca.



O outro embate do agrupamento realiza-se em Eindhoven, onde o PSV é favorito face ao LASK, mesmo tendo em conta a boa prestação dos austríacos em Alvalade, onde 'só' pecaram na finalização.



Por seu lado, o Sporting de Braga joga a invencibilidade no reduto do Besiktas, que ainda não pontuou, mas só perdeu na receção ao Wolverhampton (0-1) nos descontos, culpa, curiosamente, de em ex-bracarense, o central Boly.



Os 'arsenalistas', que ganharam em Inglaterra (1-0) e empataram (2-2) em casa com o Slovan Bratislava, somam seis jogos sem perder na prova, pois, nas pré-eliminatórias, superaram duas vezes Brondby e Spartak Moscovo.



Em caso de triunfo, o conjunto de Ricardo Sá Pinto, que passou à quarta ronda da Taça de Portugal sem problemas (3-1 ao Leça), salta para a liderança do agrupamento se o Slovan não conseguir bater em casa o conjunto de Nuno Espírito Santo.



No Grupo F, o Vitória de Guimarães, que perdeu por 2-0 no reduto do Standard Liège e por 1-0 na receção ao Eintracht Frankfurt, vai manter-se, com toda a certeza, no último lugar, a zero, já que visita o líder Arsenal.



Os londrinos, mesmo fazendo poupanças na Europa, têm estado demolidores no agrupamento -- 3-0 em Frankfurt e 4-0 ao Standard -, pelo que os minhotos tentarão sair de Londres com um resultado 'simpático', que passa por não serem goleados.



Para 'complicar', o 'onze' de Ivo Vieira viaja a Inglaterra vergado por uma surpreendente eliminação na Taça de Portugal, face ao Sintra Football, do Campeonato de Portugal, no desempate por grandes penalidades (3-4, após 1-1 nos 120 minutos).



No que respeita aos outros agrupamentos, destaque para os cinco embates entre os dois primeiros, no B (Dínamo Kiev-FC Copenhaga), C (Getafe-Basileia), H (Ludogorets-Espanyol), I (Gent-Wolfsburgo) e L (Partizan-Manchester United).

Lusa