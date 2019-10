André Almeida e Rafa nas contas do Benfica para receção ao Lyon

Os futebolistas André Almeida e Rafa estão recuperados das respetivas lesões e regressaram esta terça-feira aos convocados do Benfica, que na quarta-feira recebe o Lyon, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

André Almeida falhou os dois últimos jogos dos 'encarnados', com Zenit e Cova da Piedade, devido a uma lesão na coxa esquerda, sendo que o último encontro que disputou foi com o Vitória de Setúbal, no final de setembro.

Já Rafa esteve a contas com uma tendinopatia no adutor à esquerda, que o obrigou mesmo a ser dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, que recentemente disputou dois jogos de apuramento para o Euro 2020.

Além dos dois internacionais lusos, estão de regresso às opções de Bruno Lage o guarda-redes Vlachodimos, o central Rúben Dias e o médio ofensivo Taarabt, que foram poupados na visita ao Cova da Piedade, para a Taça de Portugal.

Em sentido inverso, saíram da convocatória Svilar, Nuno Tavares, Samaris, David Tavares, Caio Lucas e Jota, enquanto o central Conti e o médio Chiquinho continuam entregues ao departamento clínico e também não integram a lista de 18 elementos.

O Benfica, quarto e último colocado do grupo G, sem qualquer ponto, recebe o Lyon, segundo, com quatro, na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo eslovaco Ivan Kruzliak.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin.

- Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo.

- Médios: Taarabt, Florentino, Pizzi, Gabriel, Gedson, Rafa e Cervi.

- Avançados: Raúl de Tomás, Seferovic e Carlos Vinícius.



Lusa