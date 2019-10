Benfica vai tentar conquistar os primeiros pontos na Champions contra o Lyon

O Benfica joga contra o Lyon na quarta-feira, no Estádio da Luz, pelas 20 horas, para a Liga dos Campeões. Ainda sem nenhum ponto nesta fase de grupos, os encarnados reconhecem a necessidade de uma vitória.

À terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões o Benfica tem zero pontos e recebe o Lyon, que está na liderança do grupo a par do Zenit.

O Lyon nunca venceu no Estádio da Luz em competições oficiais e Rudi García, treinador do clube francês, assumiu a equipa há pouco mais de duas semanas e quer entrar com o pé direito na Liga Milionária.