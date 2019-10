Kyle Walker e Nicolas Otamendi estão em dúvida para a partida. Os dois jogadores falharam o último jogo do City para a Liga Inglesa, frente ao Crystal Palace, por problemas físicos.

Ambos treinaram na segunda-feira com a equipa, mas Pep Guardiola deixou algumas reservas quanto à utilização no terceiro encontro do grupo C da Liga dos Campeões.

Na antevisão do encontro, tanto o treinador espanhol como João Cancelo deixaram muitos elogios à equipa italiana.