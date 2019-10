Pedro Rebocho quer dar "primeira alegria" ao Besiktas frente ao Braga

O defesa português Pedro Rebocho, lateral esquerdo do Besiktas, elogiou hoje o Sporting de Braga, mas expressou o desejo de "dar a primeira alegria" ao clube turco na Liga Europa de futebol.

O Besiktas perdeu os dois jogos no grupo K e ocupa a última posição, em contraponto com os minhotos, que são primeiros classificados, em igualdade com os eslovacos do Slovan Bratislava, ambos com quatro pontos.

Pedro Rebocho, de 24 anos, disse esperar "um jogo muito difícil", porque os minhotos "têm uma equipa cuja maioria dos jogadores joga há muito tempo junta, um coletivo forte, com muito bons jogadores".

"Mas sei que temos uma equipa muito forte e, mesmo com todos os lesionados e jogadores que não estão aptos, vamos dar o nosso melhor e acho que vamos dar a primeira alegria ao Besiktas nesta Liga Europa", disse o jogador, na conferência de imprensa de antevisão da partida de quinta-feira.

Se na Liga Europa, a equipa turca ainda não somou qualquer ponto, internamente também não está a realizar uma boa época, ocupando a 12.ª posição, com nove pontos em oito jornadas do campeonato.

Com um passado nas camadas jovens do Benfica e internacional português nesses escalões, Pedro Rebocho disse estar preparado para alinhar em outra posição.

"Se for preciso estar numa posição onde não costumo jogar, estarei disponível e darei o meu melhor. Em França, joguei uma ou duas vezes, mas antes disso já tinha jogado na seleção a lateral direito. É uma posição que conheço e que consigo desempenhar bem", afirmou.

No domingo, os sócios do Besiktas elegeram um novo presidente, Ahmet Nur Cebi e, para Pedro Rebocho, "quando se trata alguma coisa no clube, em termos de jogadores, presidente ou direção, é sempre para melhorar alguma coisa que não estava tão bem".

"Temos um novo presidente, ele quer ajudar-nos a ser uma melhor equipa, vai proporcionar-nos tudo para que tenhamos bons resultados e a nova direção vai trazer uma mudança positiva para todos", disse.

O treinador do Besiktas, Abdullah Avci, considerou que a má entrada na Liga Europa se deve às lesões que assolam a equipa.

"Mas jogamos sempre para ganhar e podem ter a certeza que vamos dar o nosso melhor em campo para vencer", disse.

Sporting de Braga, primeiro classificado, com quatro pontos, e Besiktas, quarto e último, em 'branco', defrontam-se às 17:55 de quinta-feira, no estádio Besiktas Park, em Istambul, na terceira jornada do grupo K da Liga Europa.

