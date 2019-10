Dois adeptos do Liverpool queriam ir ver o jogo a Genk mas acabaram em Ghent

Dois adeptos do Liverpool perderam a hipótese de assistir na Bélgica à vitória da equipa inglesa frente ao Genk, na quarta-feira, depois se enganarem na cidade e acabarem em Ghent.

Os dois amigos de Inglaterra gastaram 200 libras (cerca de 230 euros) cada um, com os bilhetes de comboio e os do jogo. No entanto, acabaram a 150 quilómetros da cidade onde a partida ia acontecer.

"Quando chegámos não vimos adeptos do Liverpool e ficamos um pouco desconfiados", contou Rob, de Londres, à BBC, revelando ainda que só descobriram que estavam na cidade errada pouco tempo antes da partida.

"Estávamos a jantar, uma hora antes do início do jogo, quando dissemos a um dos empregados, que era adepto do Gent, 'vamos jogar contra vocês esta noite' e ele responde 'não, não vão'. Foi aí que percebemos o erro."

O adepto britânico explicou à emissora que como tinham bebido algumas cervejas, já não podiam conduzir até Genk, e pedir um táxi para fazer os 150 quilómetros seria demasiado caro.

Os dois amigos acabaram por ver o jogo num bar irlandês e a vitória do Liverpool frente ao Genk, por 4-1, pode ter ajudado a digerir o erro.

Depois de saber desta situação, o clube local, o KAA Gent, convidou os dois amigos para assistir à partida da Liga Europa, frente ao Wolfsburg, esta quinta-feira.

Os amigos tiveram de recusar, pois tinham de voltar durante a manhã para Inglaterra. No entanto, aceitaram assistir ao jogo do Gent frente ao Genk, em janeiro.

"Duvido que vamos receber as chaves da cidade, mas ao mesmo voltamos lá como celebridades."