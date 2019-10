Tiago Monteiro garante primeiro lugar da grelha do WTCR no Japão

Tiago Monteiro (Honda) garantiu hoje o primeiro lugar da grelha de partida para a primeira das três corridas da oitava jornada da Taça do Mundo de Carros de Turismo, que este fim de semana se disputa no Japão.



Um ano depois de ter regressado à competição após o violento acidente sofrido numa sessão de testes em Barcelona, em setembro de 2017, o piloto portuense garantiu a primeira 'pole position' desde que o Campeonato do Mundo (WTCC) passou a Taça do Mundo (WTCR).



O piloto português liderou quase toda a sessão, afetada pela chuva que obrigou a quatro interrupções, antes de ser destronado quase no final. No entanto, conseguiria fazer o melhor tempo bem perto da bandeirada de xadrez, com o registo de 1.59,713 minutos.

"Parece que me dou bem com Suzuka", disse o piloto da equipa KCMG. "Foi aqui que regressei no passado. Desde essa altura venci a minha corrida caseira, em Portugal [Vila Real] e agora isto. Estou muito, muito feliz", frisou Tiago Monteiro.



O piloto nascido no Porto lembrou que tem "um carro mais pesado" nesta prova, mas que "a chuva ajudou um pouco".

"Estou a adorar este conto de fadas", concluiu Tiago Monteiro, que partirá na frente para a primeira das três corridas do fim de semana.



Atrás de si arrancam os argentinos Esteban Guerrieri e Nestor Girolami, em dois Honda da antiga equipa do português, a Münnich.

Lusa