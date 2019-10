Jogador mais alto da NBA sofre concussão após bater com a cabeça no teto

Costuma dizer-se que, quanto mais alto se é, maior é a queda. Mas, neste caso, o problema para Tacko Fall, que mede uns impressionantes 2,26 metros (que lhe valem o estatuto de jogador mais alto da liga norte-americana de basquetebol) foi o que estava acima da cabeça.

O jogador dos Boston Celtics, que cumpre a primeira época na NBA, falhou o duelo com os Philadelphia 76ers devido a uma concussão sofrida depois de bater com a cabeça no teto.

USA TODAY USPW

A revelação foi feita pelo treinador dos Celtics, Brad Stevens, durante uma conferência de imprensa: "O Tacko bateu com a cabeça ontem (quinta-feira) após um treino individual. Não estava a sentir-se muito bem".

O próprio jogador abordou o episódio mais tarde. Tacko contou que estava a lavar as mãos após o treino e, quando ergueu o corpo, bateu com a cabeça num "teto baixo".

USA TODAY USPW

Apesar de ter desvalorizado inicialmente o sucedido, o jogador de 23 anos acordou com dores de cabeça no dia seguinte. Foi sujeito a exames e confirmou-se que tinha sofrido uma concussão.

O poste senegalês vê assim adiada a estreia oficial pelos Boston Celtics, equipa com mais títulos na história da NBA (17).