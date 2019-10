Miguel Oliveira não recupera e falha GP da Austrália

Miguel Oliveira (KTM) vai falhar o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, devido a uma lesão na mão, disse hoje à Lusa fonte da equipa Tech3, pela qual o piloto português compete no Mundial de motociclismo de velocidade.

"O Miguel não vai correr", confirmou a assessoria de imprensa da equipa do francês Hervé Poncharal, explicando que "a lesão na mão não apresenta melhorias".

Em dúvida está também a participação do piloto de Almada na próxima ronda do Mundial, o Grande Prémio da Malásia, em Sepang, dentro de uma semana, penúltima prova do campeonato.

Miguel Oliveira sofreu uma queda violenta durante a quarta sessão de treinos livres na Austrália, quando uma rajada de vento empurrou a mota do piloto português para a escapatória no final da reta da meta, numa altura em que Oliveira circulava a cerca de 300 km/h.

Da aparatosa queda resultou uma contusão na mão direita, que não permite ao piloto português pilotar a KTM em segurança.

A participação do almadense na corrida de domingo estava dependente de avaliação médica, que não foi positiva.

Com 16 provas já disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 16.ª posição do Mundial de MotoGP, com 33 pontos.



Lusa