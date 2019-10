Miguel Oliveira sofre violenta queda na quarta sessão de treinos livres na Austrália

O piloto português Miguel Oliveira aguarda autorização médica para poder disputar o Grande Prémio da Austrália de MotoGP depois da violenta queda sofrida hoje na quarta sessão de treinos livres em Phillip Island.

O piloto português foi transportado para o centro médico do circuito, onde foram descartadas fraturas, mas os médicos ainda não lhe deram autorização para correr no domingo.



"Amanhã tenho de passar num exame médico para ver se consigo fechar as mãos para correr. De resto estou bem, apesar de o ombro direito [anteriormente lesionado] doer um pouco", explicou o português, em declarações ao site oficial do Mundial de MotoGP.



A queda aconteceu a meio da quarta sessão de treinos livres, quando o piloto da KTM seguia a mais de 300 quilómetros por hora.



"Da manhã para a tarde a direção do vento mudou completamente, ficando perpendicular à reta da meta. Quando travei, o vento empurrou-me completamente para fora da pista e, a partir daí, já nada havia a fazer", disse ainda Miguel Oliveira.



"Resta-me acordar amanhã e esperar pelo melhor", concluiu o piloto de Almada.



Com 16 provas já disputadas, o português ocupa a 16.ª posição do Mundial de MotoGP, com 33 pontos.

Lusa