Sandro Mendes já não é o treinador do Vitória de Setúbal

O treinador Sandro Mendes deixou hoje o comando técnico do Vitória de Setúbal, anunciou o clube sadino, 13.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

"O Vitória FC informa que decidiu prescindir dos serviços do treinador Sandro Mendes, desejando-lhe as melhores felicidades para o futuro", informam os sadinos, no sítio oficial na Internet.

A decisão foi anunciada cerca de uma hora depois de o técnico, que em janeiro de 2019 tinha substituído Lito Vidigal, ter visto a equipa setubalense empatar 0-0 na receção ao Marítimo, em partida da oitava jornada do campeonato.

Sandro Mendes deixa o clube na 13.ª posição da competição, com oito pontos, três acima dos lugares de despromoção, quando ainda faltam disputar vários jogos na oitava ronda.



Lusa