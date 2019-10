Shakhtar de Luís Castro perde primeiros pontos na Liga à 12.ª jornada

O líder Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, cedeu hoje os primeiros pontos na liga ucraniana de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Oleksandriya, em jogo da 12.ª jornada.

Os tricampeões ucranianos não conseguiram dar sequência ao percurso 100% vitorioso na prova e não marcaram qualquer golo pela segunda vez esta época, depois de também terem ficado em 'branco' na derrota com o Manchester City (3-0), para a Liga dos Campeões, em setembro.

A partida ficou ainda marcada por duas expulsões, primeiro de Alan Patrick, do Shakhtar, aos 70 minutos, e depois de Dmytro Shastal, do Oleksandriya, aos 84.

Apesar do empate, o conjunto orientado por Luís Castro continua destacado na liderança da liga ucraniana, com 34 pontos, mais 10 do que o segundo, Dínamo de Kiev, que hoje empatou 1-1 com o Karpaty.



Lusa